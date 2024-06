Le nouveau Premier ministre haïtien hospitalisé pour une crise d'asthme

"Il a fait une crise d'asthme. Il a des médecins à son chevet", a déclaré cette source qui a requis l'anonymat, ajoutant qu'il était possible que le chef du gouvernement soit évacué vers l'étranger pour être soigné.

Médecin de profession, le responsable politique avait déjà été à la tête du gouvernement haïtien pendant six mois entre 2011 et 2022, et exerçait jusqu'à récemment en tant que directeur régional pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Avant son urgence médicale samedi, M. Conille avait visité l'aéroport international de la capitale Port-au-Prince, louant les efforts des forces de sécurité ayant permis la reprise des vols après plus de trois mois d'interruption due aux violences.

Fin février, des gangs ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques à Port-au-Prince, disant vouloir renverser M. Henry.