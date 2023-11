Le nouvel album de Dolly Parton caracole en tête des classements aux Etats-Unis

Sorti le 17 novembre, l'opus "Rockstar", 49e album studio solo de la chanteuse, s'est glissé à la première place du classement country et de celui dédié à la musique rock et alternative du magazine Billboard.

Avec des chansons originales et des reprises de classiques rock, "Rockstar" a aussi déboulé directement à la troisième place du classement Billboard 200 qui englobe tous les genres musicaux, derrière le rappeur Drake et la popstar Taylor Swift.

Il s'agit de la meilleure performance de Dolly Parton sur ce classement spécifique, selon le site spécialisé.

L'étoile de la country a été inspirée par son entrée en 2022 au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique populaire.