Le numéro un du Hamas Ismaïl Haniyeh tué à Téhéran: l'UE appelle à "la plus grande retenue"

Le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis sont impliqués depuis des mois dans des pourparlers visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza, le riche pays gazier jouant le rôle d'interlocuteur clé du Hamas.

Le Qatar, où Ismaïl Haniyeh vivait en exil, a dénoncé "un crime odieux" qui constitue "une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Qatar a condamné mercredi l'"assassinat" du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans une frappe à Téhéran attribuée à Israël, et s'est interrogé sur l'opportunité de poursuivre sa médiation en vue d'une trêve dans la guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

"L'UE a pour position de principe de rejeter les exécutions extrajudiciaires et de soutenir l'État de droit, y compris dans le cadre de la justice pénale internationale", a déclaré Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Aucun pays ni aucune nation n'a à gagner d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

L'Union européenne a appelé mercredi "toutes les parties" à faire preuve de "la plus grande retenue" et à éviter "toute nouvelle escalade", après la mort à Téhéran du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh dans une frappe imputée par l'Iran à Israël.

"Tout d'abord, nous n'étions pas au courant et nous ne sommes pas impliqués", a-t-il affirmé dans une interview télévisée dont des extraits ont été rendus publics par son entourage.

12h00

"La logique des représailles n'est pas la bonne voie" prévient Berlin

"La logique des représailles" au Moyen-Orient "n'est pas la bonne voie", a estimé le mercredi gouvernement allemand, traditionnel soutien d'Israël, après l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran et une action militaire visant un commandant du Hezbollah au Liban.

"Il est essentiel d'éviter une escalade supplémentaire et une contagion régionale" du conflit (...), il s'agit avant tout de garder la tête froide et de réagir avec sang-froid", a indiqué à la presse le porte-parole du ministère allemand des Affaires Etrangères Sebastian Fischer.