Le Pakistan a achevé l'évacuation de ses ressortissants du Soudan

Les violents affrontements à Khartoum et dans d'autres régions, en particulier au Darfour (ouest), ont fait plus de 500 morts et dix fois plus de blessés, selon des bilans largement sous-évalués.

Les étrangers continuent de quitter le pays et les Soudanais de fuir par dizaines de milliers. L'Onu s'attend à voir "plus de 800.000 personnes" chercher refuge dans les pays voisins comme l'Égypte, le Tchad, l'Éthiopie et la Centrafrique.