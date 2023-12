Le Pakistan interdit les célébrations du Nouvel An en solidarité avec Gaza

Dans un discours télévisé jeudi soir, le Premier ministre Anwaar-ul-Haq Kakar a annoncé que, compte tenu de la situation dans la bande de Gaza, le gouvernement avait "complètement interdit toute sorte d'événement public pour célébrer la Nouvelle Année".

Le Nouvel An est férié au Pakistan, et le passage à la nouvelle année est généralement célébré de façon turbulente et bruyante, avec notamment feux d'artifices et tirs aériens.