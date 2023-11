Le Pakistan ne parvient pas à maîtriser la pollution de l'air

Dans la ville de Lahore, au Pakistan, tous les commerces doivent fermer leurs portes à 22 heures en raison de la forte pollution atmosphérique. Cette décision a été prise par un tribunal pakistanais mardi, alors que la ville est à nouveau la plus polluée du monde depuis des semaines et que les autorités ne parviennent pas à maîtriser cette pollution.

Selon la société suisse de surveillance de la qualité de l'air IQAir, Lahore a enregistré un indice de pollution de 342 mardi, ce qui en fait la ville la plus polluée au monde. Un indice supérieur à 300 est considéré comme dangereux, indique IQAir sur son site web.

Le gouvernement provincial du Pendjab, dont Lahore est la capitale, avait déjà pris un certain nombre de mesures face à cette situation. Il a notamment demandé aux citoyens des dix districts les plus touchés par le "smog" de porter des masques buccaux et fermé les établissements d'enseignement du vendredi au dimanche. L'agence de protection de l'environnement a également mis sous scellés et infligé des amendes à des centaines d'usines.