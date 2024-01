Le Pakistan rappelle son ambassadeur en Iran après une frappe aérienne sur son sol

Islamabad a également convoqué le chef de la mission diplomatique iranienne au Pakistan pour lui faire part de sa "condamnation la plus ferme de cette violation flagrante de la souveraineté du Pakistan". Il a ajouté que ces attaques pourraient avoir de "graves conséquences" et sont "totalement inacceptables".

Pékin, qui entretient des liens privilégiés avec Islamabad et Téhéran, a également appelé mercredi "à la retenue" à la suite de cette frappe aérienne. "Nous appelons les deux parties à éviter des actions qui pourraient exacerber les tensions et à œuvrer ensemble pour le maintien de la paix et de la stabilité", a commenté devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.