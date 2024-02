Le Pakistan suspend les services mobiles pour la journée électorale

Les Pakistanais ont commencé jeudi à voter pour les élections législatives et provinciales, à l'ouverture des quelque 90.000 bureaux de vote à 08h00 (04h00n heure de Bruxelles), ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Les mesures de sécurité sont essentielles pour maintenir la loi et l'ordre et pour faire face à toute menace potentielle", a justifié un porte-parole du ministère dans un communiqué. Le scrutin a été ensanglanté mercredi par la mort de 28 personnes, dans deux attentats à la bombe près des bureaux de candidats, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest).

Environ 128 millions d'inscrits sont appelés aux urnes pour élire les 336 députés du Parlement fédéral et renouveler ses assemblées provinciales, lors d'un scrutin marqué par l'absence de l'homme politique le plus populaire du pays, emprisonné, et pour lequel un candidat semblant bénéficier du soutien de l'armée est donné gagnant.