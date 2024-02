Le Pakistan vote pour des élections contestées et sous haute sécurité

Le cinquième pays le plus peuplé au monde, avec 240 millions d'habitants, doit élire les 336 députés du parlement fédéral et renouveler ses assemblées provinciales.

La république islamique du Pakistan vote jeudi pour des élections ternies par les violences et l'emprisonnement de l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui paraît ouvrir la voie à un quatrième mandat de Nawaz Sharif à la tête du gouvernement.

"Tous les efforts pour saboter la paix et la sécurité seront déjoués", a promis mercredi après les deux explosions le Premier ministre par intérim, Anwaar-ul-Haq Kakar.

Les bureaux de vote sont ouverts de 03H00 à 12H00 GMT pour les quelque 128 millions d'inscrits, dans un pays placé sous la surveillance de plus d'un demi-million de membres des forces de sécurité.

L'équité du scrutin a été mise en doute par avance. Le populaire Imran Khan, 71 ans, condamné à trois longues peines de prison pour corruption, trahison et mariage illégal, n'a pu se présenter.

Son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), a été décimé par les arrestations et les défections forcées, et empêché de mener campagne. Des dizaines de ses candidats ont été interdits de se présenter et les autres ne peuvent concourir qu'en indépendants.

Le parti, qui a dénoncé une "non-élection" mais refusé de la boycotter, craint aussi que ses partisans ne puissent pas voter librement jeudi et les a appelés à ne pas porter ses couleurs.