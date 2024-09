Le pape appelle à "renforcer le dialogue interreligieux" pour "contrecarrer l'extrémisme"

Le pape François a appelé mercredi à Jakarta à "renforcer le dialogue interreligieux" pour "contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance", à l'entame d'une longue tournée en Asie-Pacifique.

Un tel dialogue est "indispensable pour affronter les défis communs, dont celui de contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance, lesquels - en déformant la religion - tentent de s'imposer en se servant de la supercherie et de la violence", a déclaré le pape argentin lors d'un discours devant les autorités indonésiennes et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Le pape est arrivé mardi matin à Jakarta pour cette visite de trois jours, dans le cadre d'une tournée marathon dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie qui le conduira ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental puis à Singapour.