Le pape conclut sa visite à Jakarta par une messe géante sous le signe du "dialogue"

Le pape a de nouveau appelé au "dialogue" mercredi après-midi lors d’une messe géante dans un stade de 80.000 places, point culminant de la première étape de sa tournée en Asie-Pacifique, après avoir signé le matin un document conjoint avec le grand imam de la mosquée de Jakarta.

Devant des dizaines de milliers de fidèles qui avaient convergé des heures plus tôt vers le stade national Gelora Bung Karno (GBK) et en présence du président Joko Widodo, le pape argentin a encouragé dans son homélie les Indonésiens à "parcourir avec confiance le chemin du dialogue, à garder votre bonté et votre gentillesse…pour être des bâtisseurs d’unité et de paix", à l’avant-dernier jour de sa visite en Indonésie qu’il quittera vendredi pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée.