Le pape défend la bénédiction des "personnes" de même sexe

Dans un document publié en décembre, le Vatican a autorisé la bénédiction des couples "irréguliers" aux yeux de l'Eglise, incluant les couples remariés et les couples de même sexe, à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques.

"Non pas l'union, mais les personnes": le pape François a défendu vendredi la récente autorisation des bénédictions des couples de même sexe, tout en tentant d'apaiser les critiques virulentes au sein même de l'Eglise catholique.

"Quand un couple en fait la demande, on ne bénit pas l'union, mais simplement les personnes qui l'ont demandée ensemble", a-t-il souligné, alors que les critiques ont notamment regretté la "confusion" provoquée par le document dans l'Eglise, qui considère l'homosexualité comme un péché.

Le pape argentin a également souligné l'importance de "tenir compte du contexte, de la sensibilité, des lieux dans lesquels on vit et des moyens les plus adaptés pour le faire".

Le 14 janvier, dans une interview à la télévision italienne, François avait déjà défendu son texte en affirmant que "le Seigneur bénit tout le monde".

Début janvier, le préfet (N.1) du dicastère, le cardinal argentin Victor Manuel Fernandez, avait tenté d'apaiser les esprits en soulignant la nécessité de prendre en compte "la situation délicate de certains pays".