Le Pape défend la solution à deux Etats pour résoudre le conflit

Plus de trois semaines après le début de la guerre à Gaza, le Pape François a demandé mercredi aux Israéliens et Palestiniens de trouver une issue de sortie à la table des négociations.

"Dans la guerre, une gifle au visage en provoque une autre. Une forte suivie d'une plus forte encore, et cela se répète", a encore déploré le souverain pontife. Cependant, il est question de "deux peuples qui doivent vivre ensemble".

Il y a pourtant, selon le Pape François, "une solution intelligente" pour cela: "Deux peuples, deux Etats. Les accords d'Oslo stipulent: 'deux Etats bien délimités et Jérusalem avec un statut spécial'".

Les accords d'Oslo de 1993 et 1995, entre Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) devaient ouvrir la voie à une solution au conflit israélo-palestinien. Mais 30 ans plus tard, le nombre de colons israéliens a triplé et le territoire d'un éventuel État palestinien s'amenuise.