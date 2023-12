Le pape dénonce "la situation humanitaire désespérée" à Gaza

Le pape a dénoncé lundi dans son traditionnel message de Noël "la situation humanitaire désespérée" des Palestiniens dans la bande de Gaza, appelant à la libération des otages encore retenus et à un cessez-le-feu.

"Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes, et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire", a déclaré le pape François, 87 ans, dans son discours "Urbi et Orbi" ("à la ville de Rome et au monde"), devant plusieurs milliers de pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre.

Près de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, où 85% de la population a été déplacée, est catastrophique selon l'ONU.