Le pape dénonce "la situation humanitaire désespérée" à Gaza

Le pape a dénoncé lundi dans son traditionnel message de Noël "la situation humanitaire désespérée" à Gaza, appelant à la libération des otages encore retenus et à l'arrêt de la guerre, "folie sans excuses" dans le territoire palestinien comme ailleurs.

"Je porte dans mon coeur la douleur pour les victimes de l'odieuse attaque du 7 octobre dernier et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage", a déclaré François, 87 ans, dans son traditionnel discours "Urbi et Orbi" ("à la ville de Rome et au monde").