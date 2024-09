Le pape en Indonésie, première étape d’une tournée marathon en Asie-Pacifique

Dans le pays à la plus forte population musulmane au monde (242 millions, soit 87% de la population), où l'on dénombre quelque huit millions de catholiques (moins de 3% de la population), cette visite s'articulera surtout autour du dialogue islamo-chrétien, avec une rencontre interreligieuse jeudi en présence des représentants des six confessions officielles (islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme).

A l'issue de cette première étape où il sera reçu mercredi par le président Joko Widodo, le pape argentin poursuivra son déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental, avant de le conclure à Singapour.

Ce périple de 12 jours et 32.000 km - le plus long et le plus lointain depuis son élection en 2013 - s'apparente à un défi physique hors normes pour le jésuite argentin, qui a connu ces dernières années des problèmes de santé mais apparaît souvent revigoré par les voyages et le contact avec les fidèles.