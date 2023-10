Le pape François a téléphoné au prêtre de Gaza

"Le pape m'a appelé il y a quelques minutes et il nous a assurés de sa solidarité et de ses prières et nous l'avons remercié pour son appel à un cessez-le-feu et contre toute violence, terrorisme et guerre", a dit le père Gabriel Romanelli, précisant qu'il ne se trouvait pas actuellement à Gaza mais à Bethléem, en Cisjordanie occupée, où il s'est rendu pour récupérer des médicaments.

Dès dimanche, le pape François avait demandé que "les attaques cessent" en Israël, ajoutant que "le terrorisme et la guerre ne conduisent à aucune solution mais seulement à la mort et à la souffrance de tant d'innocents".