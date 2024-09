Le pape quitte le Timor oriental pour Singapour, dernière étape de sa tournée marathon

Le pape François, 87 ans, a quitté mercredi le Timor oriental pour une visite de 48 heures à Singapour, quatrième et ultime étape de sa tournée marathon en Asie du sud-est et en Océanie, a constaté l'AFP.

François a quitté Dili à la mi-journée pour Singapour, cité-Etat cosmopolite de six millions d'habitants où il est attendu à 14H15 (06H15 GMT) pour la dernière étape de son long et lointain périple.

Jeudi, il s'exprimera devant les autorités, rencontrera des personnes âgées et présidera une messe au stade national. Il doit repartir pour Rome vendredi en milieu de journée.

Singapour, Etat indépendant depuis 1965, l'un des plus développés d'Asie notamment en matière d'industrie et de technologie, fait l'objet de critiques sur le respect des droits de l'homme et la sévérité de son système judiciaire, qui applique toujours la peine capitale.

L'île tropicale abrite une majorité de Chinois et d'importantes minorités malaises, indiennes et eurasiennes. Les chrétiens représentent environ 19% de la population, à majorité bouddhiste.