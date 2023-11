Le pape reçoit des Israéliens et des Palestiniens, craint une "montagne de morts"

"Prions pour la paix en Terre Sainte. Prions pour que les controverses soient résolues par le dialogue et la négociation, et non par une montagne de morts de part et d'autre", a-t-il affirmé dans un appel vidéo pour la paix dans le monde et au Proche-Orient.

Ce message a été publié après qu'il eut reçu dans la matinée "une délégation d'Israéliens qui ont des membres de leur famille otages à Gaza et une autre de Palestiniens", a-t-il expliqué à l'issue de son audience générale du mercredi au Saint-Siège.