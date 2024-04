Le pape rencontre des familles d'otages israéliens

Le pontife argentin, âgé de 87 ans, avait déjà reçu un groupe de parents d'otages israéliens au Vatican en novembre et avait rencontré le même jour des Palestiniens ayant de la famille à Gaza.

Lors d'une audience privée avec François lundi matin, des membres de cinq familles israéliennes ont montré au pape des photos d'êtres chers enlevés, notamment Ariel et Kfir Bibas, âgés de quatre ans et un an.