Le pape se dit "très préoccupé" pour Gaza et demande la libération des otages israéliens

"Le terrorisme et les extrémismes ne contribuent pas à parvenir à une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens, mais alimentent la haine, la violence, la vengeance et font souffrir les uns et les autres", a-t-il souligné devant les fidèles de plusieurs pays.

"Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre mais de paix, une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité."

Israël poursuit son offensive aérienne massive contre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, quatre jours après l'attaque lancée par le mouvement islamiste depuis l'enclave palestinienne.