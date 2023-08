Le parlement britannique qualifie Taïwan d'indépendant pour la première fois

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de la République populaire de Chine et menace régulièrement d'encercler la république démocratique insulaire. La Chine tente également de pousser Taïwan vers l'isolement international et refuse tout contact officiel avec Taipei de la part d'autres pays.

"Taïwan est déjà un pays indépendant, sous le nom de la République de Chine", peut-on lire dans un rapport sur la politique étrangère britannique en Asie de l'Est. "Taïwan remplit toutes les conditions pour être un État indépendant, y compris une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d'établir des relations avec d'autres États - il lui manque juste une plus grande reconnaissance internationale."

"Nous reconnaissons la position de la Chine mais nous ne l'acceptons pas", a commenté Alicia Kearns. "Il est impératif que le ministre des Affaires étrangères soutienne fermement et bruyamment Taïwan et qu'il dise clairement que nous défendrons le droit de Taïwan à l'autodétermination."

James Cleverly est le premier ministre britannique des Affaires étrangères à se rendre en Chine depuis cinq ans. Mercredi, il a rencontré le vice-président Han Zheng et doit encore s'entretenir également avec son homologue Wang Yi.