Le patron de Ryanair veut demander des compensations à Boeing après leur "débâcle"

Michael O'Leary a déclaré que Ryanair allait demander à Boeing des compensations financières: "les contrats de Boeing et Airbus prennent en compte des retards excusables, mais si on perce des trous au mauvais endroit et que ça entraîne des retards, est-ce excusable ou pas? Nous pensons très fermement que c'est inexcusable" et "je pense que nous obtiendrons une compensation modeste de Boeing".

"Il n'y a rien de fondamentalement problématique avec l'appareil (...) mais une approche médiocre des contrôles de qualité", a insisté M. O'Leary.

Ces difficultés ont ralenti le rythme de production des appareils concernés.