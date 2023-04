Le Pen améliorerait son score si la présidentielle avait lieu demain

"Son image a totalement changé et la structure de son vote également. Ce n'est plus le vote FN d'antan, c'est désormais un vote attrape-tout", explique au Figaro le patron de l'Ifop, Frédéric Dabi, dont une autre étude parue mercredi révèle qu'une majorité des personnes interrogées considère que Mme Le Pen est "proche des préoccupations des Français" (58%, +2 points en un an), "attachée aux valeurs démocratiques" (57%, +4 points), "compétente" (52%, +6 points) et "capable de réformer le pays" (51%, +8 points).

Le communiste Fabien Roussel recueillerait entre 5 et 6,6% des voix selon les configurations.

Les Républicains derrière Laurent Wauquiez feraient entre 4% (hypothèse Philippe) et 10% (hypothèse Bayrou). Eric Zermmour oscillerait pour sa part entre 6 et 7%.

Les sondages ne sont pas une prédiction mais une photographie des rapports de force à un moment donné. De plus à quatre ans du scrutin, la course à la présidentielle n'a pas encore débuté.

Enquêtes menées en ligne, celle d'intentions de vote les 30 et 31 mars auprès d'un échantillon de 1.105 personnes, celle sur l'image de Mme Le Pen les 28 et 29 mars auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.