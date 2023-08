Le Pentagone promet de continuer à aider les militaires à obtenir un avortement

À cause du blocage de Tommy Tuberville, un sénateur de l'Alabama, l'armée de terre, l'US Navy et les Marines sont dirigés par des chefs intérimaires, et d'autres postes de premier plan n'ont pas pu être pourvus.

"Nous n'allons pas changer notre politique, qui garantit à chaque membre des forces armées un accès équitable aux soins de santé liés à la reproduction", a assuré à des journalistes Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone.