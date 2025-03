"Le père l'a cherché sans relâche": 25 ans après avoir été enlevée, Andrea est retrouvée vivante au Mexique

L'enquête a été réouverte en 2023, dans le cadre d'une initiative visant à résoudre plus de 500 cas impliquant des mineurs. C'est grâce au travail du détective Kealyn Nivakoff et "en utilisant une combinaison d’entretiens, de mandats de perquisition et de médias sociaux", que celui-ci a déterminé que la jeune Andrea, maintenant âgée de 27 ans, résidait dans la ville mexicaine de Puebla.

Des tests ADN ont ensuite confirmé le lien familial unissant Andre et son père. Ils ont finalement pu renouer après plus de deux décennies de séparation. Un mandat d’arrêt contre sa mère reste actif aux États-Unis, selon la police.

"Cette affaire reflète le travail acharné de nos officiers et de nos détectives, a déclaré le chef de la police de New Haven Karl Jacobson. Nous restons déterminés à résoudre toutes les affaires non résolues, et c’est un parfait exemple de cet effort", indique le communiqué.