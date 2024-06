Le Pérou double la capacité de son principal port grâce à un investissement émirati

"Ce terminal aura la plus grande capacité de la côte ouest du Pacifique Sud", s'est félicité Carlos Merino, directeur général de DP World pour le Pérou et l'Équateur.

L'installation a été inaugurée par la présidente péruvienne Dina Boluarte et le sultan Ahmed Bin Sulayem, à la tête de la société DP World.

Le nouveau quai, construit en deux ans, pourra accueillir simultanément deux navires de 400 mètres de long et aura une capacité de 21.000 EVP (équivalent vingt pieds, la mesure de référence du secteur).

"Ces travaux démontrent que le Pérou est un pays fiable pour les investissements étrangers", a souligné la présidente lors de la cérémonie.

"Cet investissement créera des opportunités pour de nouvelles routes commerciales. Nous voulons connecter tous les marchés du monde de manière plus rapide et plus intelligente", a pour sa part indiqué M. Sulayem.

Le terminal utilisera des grues et des camions électriques afin de réduire les émissions de CO2, selon la société concessionnaire.