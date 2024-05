Le plus grand exercice de l'Otan depuis la Guerre froide prendre fin

Quatre mois après le début de son opération Steadfast Defender (STDE) 2024, l'Otan a mis fin à son plus grand exercice depuis plusieurs décennies. Quelque 90.000 hommes et femmes étaient mobilisés pour ces manoeuvres. Cinquante navires de guerre, 80 avions de combat et plus de 1.100 véhicules militaires ont également pris part aux simulations organisées depuis l'océan Atlantique jusqu'au flanc est de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord.