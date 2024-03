Le pont aérien entre Haïti et la République dominicaine est en place

Le pont aérien annoncé mercredi entre Haïti et la République dominicaine pour notamment acheminer de l'aide humanitaire à la population haïtienne victime d'une crise multidimensionnelle, est en place, a annoncé jeudi le porte-parole de l'ONU.

"Ce que je comprends est qu'il s'agit d'hélicoptère volant entre Haïti et la République dominicaine, apportant des provisions, et emmenant du personnel de l'ONU à l'extérieur et amenant d'autre personnel" à Haïti, a déclaré Stéphane Dujarric, précisant que "c'est déjà en place".

Le pont devrait être "opérationnel aussi vite que possible", selon l'ONU.