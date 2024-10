Le potentiel successeur de Hassan Nasrallah a été tué, selon Israël

"Hachem Safieddine et l'ensemble des dirigeants ont manifestement été éliminés", a déclaré M. Gallant à la chaîne de télévision israélienne Channel 12.

"Il n'y a personne pour prendre des décisions. Il n'y a personne pour entreprendre des actions. Cela prendra encore un jour, une semaine, deux semaines, mais lorsque la fumée et le brouillard se dissiperont, l'Iran comprendra qu'il a perdu son atout le plus précieux, à savoir le Hezbollah", a déclaré Yoav Gallant.

La guerre menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu à Gaza et au Liban s'accompagne d'une escalade entre l'État hébreu et l'Iran, allié chiite du Hamas palestinien et du Hezbollah.