Le premier grand procès climatique aux Etats-Unis bientôt achevé

Les autorités du Montana n'ont finalement pas fait venir à la barre plusieurs de leurs témoins. C'est notamment le cas de Judith Curry, qui devait être citée par la défense comme experte sur le climat malgré le vif rejet dont elle fait l'objet dans la communauté scientifique, qui l'accuse de semer le doute sur la réalité du réchauffement climatique.

Les 16 plaignants, âgés de 5 à 22 ans, affirment que les "effets dangereux des énergies fossiles et de la crise climatique" leur ont nui -- les enfants étant "tout particulièrement vulnérables" à ces effets qui empirent.

Au coeur des débats, un article de la constitution locale disposant que "l'Etat et tout un chacun doivent maintenir et améliorer un environnement propre et sain dans le Montana pour les générations présentes et futures".