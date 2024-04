Le premier membre indigène de l'Académie brésilienne des Lettres intronisé

L'écrivain, poète et activiste Ailton Krenak a été intronisé vendredi soir à l'Académie brésilienne des Lettres (ABL), devenant le premier indigène "immortel" au sein de la plus importante institution linguistique et littéraire du pays.

Un bandeau indigène ceignant son front, M. Krenak, 70 ans, a plaisanté sur son "nouvel accoutrement distingué", un habit vert foncé aux brodures dorées revêtu lors des cérémonies officielles par les membres de cette institution vénérable fondée en 1897, sur le modèle de l'Académie française.