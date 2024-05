Le Premier ministre, Alexander De Croo, reçu par le président Joe Biden: voici les premières images de l'entretien

Ce vendredi matin, Alexander De Croo a visité le cimetière militaire d'Arlington pour rendre hommage aux inconnus et à ceux tombés pendant la bataille des Ardennes en Belgique. Plus tard, avec Joe Biden, c'est de deux autres guerres que vont parler Joe Biden et notre Premier ministre: l'Ukraine et Gaza.

Au programme de cette rencontre, il y avait aussi les relations économiques avec la Belgique, avec l'Union européenne.