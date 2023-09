Le Premier ministre australien confirme une visite en Chine "plus tard cette année"

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a confirmé jeudi qu'il effectuerait une visite en Chine "plus tard cette année", à l'issue d'une rencontre à Jakarta avec son homologue chinois, dans un signe de réchauffement entre les deux pays.

"J'ai (...) confirmé l'invitation du président Xi (...). Et que j'effectuerai une visite en Chine plus tard cette année", a déclaré M. Albanese à des journalistes à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang en marge d'un sommet de l'Asie de l'Est à Jakarta.

Cette visite confirme le réchauffement des relations entre Pékin et Canberra après des années de tensions sur des questions politiques et économiques.