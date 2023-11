Le Premier ministre australien en visite en Chine pour sceller le dégel

M. Albanese, dont le déplacement à Pékin et Shanghai durera quatre jours, est le premier dirigeant australien à se rendre en Chine depuis 2016.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese entame samedi un voyage en Chine, signe du réchauffement des relations bilatérales après des années plus tumultueuses en raison de différends économique et politique.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué vendredi que M. Albanese rencontrera des dirigeants chinois et "aura un échange de vues approfondi sur les questions bilatérales", internationales et régionales.

"La Chine est prête à travailler avec l'Australie afin de faire de cette visite une occasion pour renforcer la communication, accroître la confiance mutuelle, élargir la coopération, approfondir l'amitié et encourager l'amélioration continue (...) des relations bilatérales", a déclaré le porte-parole du ministère Wang Wenbin aux journalistes.

"Une relation saine et stable entre la Chine et l'Australie répond aux intérêts fondamentaux des deux pays et (des deux) peuples", a-t-il ajouté.