Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé en Israël

Rishi Sunak doit rencontrer son homologue Benjamin Netanyahu et le président israélien Isaac Herzog, rapporte l'agence de presse britannique PA. Il se rendra ensuite dans plusieurs capitales dans la région pour appeler à éviter une escalade de la violence.

"Je suis en Israël, une nation en deuil. Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu'est le terrorisme. Aujourd'hui et pour toujours", a-t-il écrit jeudi sur X (ex-Twitter), ajoutant en hébreu le mot "solidarité".