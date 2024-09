Le Premier ministre espagnol appelle au "dialogue" et à la "coopération" avec Pékin

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé lundi au "dialogue" et la "coopération" avec la Chine, malgré les tensions commerciales entre Pékin et l'Union européenne, au premier jour de sa visite chez le géant asiatique.

"Même sur les sujets où nos positions ne sont pas exactement les mêmes, nous maintenons une volonté constructive de dialogue et de coopération", a-t-il déclaré, selon une vidéo partagée sur son compte du réseau social X.

Le Premier ministre espagnol avait été reçu par M. Xi lors de sa dernière visite en Chine en mars 2023 et avait participé au Forum Boao d'Asie -- l'équivalent du Forum économique mondial de Davos -- sur l'île chinoise de Hainan.

Pedro Sanchez doit être reçu par son homologue Li Qiang au palais du Peuple à Pékin lundi après-midi, ainsi que par le président Xi Jinping et Zhao Leji, troisième responsable politique chinois le plus important.

"Nous nous engageons à développer un programme positif et à trouver des solutions consensuelles qui profitent à toutes les parties", a-t-il ajouté.

Il sera à Shanghai mardi et mercredi, où il doit rencontrer des dirigeants et hommes d'affaires et aussi inaugurer un institut Cervantes, centre culturel espagnol.

Son arrivée en Chine survient juste après l'arrivée en Espagne du candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet, Edmundo Gonzalez Urrutia, qui conteste la réélection de Nicolas Maduro.

Samedi, lors d'une réunion de la direction du Parti socialiste, qu'il dirige, Pedro Sanchez a assuré que l'Espagne "(n'allait) pas abandonner" M. Gonzalez Urrutia, qualifié de "héros". Le pays va lui accorder l'asile.

La Chine a elle des liens privilégiés avec le gouvernement de Nicolas Maduro.