Le Premier ministre japonais Kishida confirme qu'il va quitter la tête du parti au pouvoir

"La première étape la plus évidente pour montrer que le PLD va changer est que je me retire. Je ne me présenterai pas à la prochaine élection pour la présidence" du parti, a déclaré Kishida lors d'une conférence de presse, faisant référence au Parti libéral-démocrate au pouvoir.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a vu sa cote de popularité plonger à cause de l'inflation, d'une politique intérieure peu marquante et des scandales dans lesquels est englué son parti.