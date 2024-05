Le Premier ministre Modi va voter dans son Etat natal

M. Modi, 73 ans, doit voter dans un bureau électoral à Ahmedabad, dans son Etat natal du Gujarat, où sa carrière politique a débuté et dont il a été trois fois le ministre en chef.

Il a offert au BJP deux victoires écrasantes en 2014 et 2019 en jouant sur la fibre religieuse de l'électorat hindou.

Le chantre du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) est encore très populaire après deux mandats au cours desquels l'Inde a accru son influence diplomatique et son poids économique.

Au total, 968 millions d'Indiens sont appelés à élire les 543 membres de la chambre basse, soit plus que la population totale des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la Russie réunis.

Le Premier ministre présente sa propre candidature à Varanasi, l'ancienne Bénarès, cité sacrée de l'hindouisme, qui ne votera que dans la septième et dernière phase du scrutin le 1er juin.

Le principal chef de l'opposition indienne Rahul Gandhi, âgé de 53 ans, se bat pour conserver le siège du Congrès de Wayanad dans l'Etat du Kerala, fief des opposants au BJP.

L'opposition et les défenseurs des droits dénoncent un certain recul démocratique et fustigent les appels de M. Modi à la foi majoritaire de l'Inde, au détriment d'importantes minorités, dont 210 millions d'Indiens musulmans, inquiètes pour leur avenir.