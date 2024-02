Le premier patient humain de Neuralink contrôle une souris d'ordinateur par la pensée, affirme Elon Musk

Le patron de Tesla et SpaceX et propriétaire de X avait annoncé fin janvier que Neuralink avait posé son premier implant cérébral sur un patient, dans le cadre de ses premiers essais cliniques.

Plusieurs autres laboratoires et entreprises ont déjà réussi des opérations similaires, permettant à des patients de réaliser des tâches informatiques par la pensée, et même de retrouver le contrôle de certains de leurs membres.

"Nous essayons d'obtenir le plus grand nombre possible de pressions sur les boutons par la pensée", a continué Elon Musk. "Donc nous travaillons actuellement sur la possibilité de cliquer sur la souris à gauche et à droite, de la déplacer vers le bas et vers le haut, ce qui est nécessaire si vous voulez cliquer sur quelque chose et le faire glisser vers un autre endroit".