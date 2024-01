Le premier procès en lien avec le tremblement de terre débute mercredi en Turquie

Un premier procès en lien avec le tremblement de terre qui a frappé la Turquie au mois de février débute mercredi. Le propriétaire d'un hôtel et dix autres suspects doivent répondre de l'effondrement d'un hôtel quatre étoiles et de la mort de 72 personnes dans la ville d'Adiyaman, dans le sud-est du pays. L'hôtel Isias présentait de gros problèmes de construction, selon des experts.

Parmi les victimes se trouvaient également des enfants venus du nord de Chypre pour assister à un évènement sportif, organisé à Adiyaman. Les parents des victimes ainsi que des observateurs ont fait le déplacement jusqu'en Turquie pour assister au procès.

Le ministère public accuse les suspects d'avoir délibérément causé la mort par négligence et d'avoir blessé plusieurs personnes. Les suspects risquent des peines de prison de plus de 22 ans. Cinq d'entre eux, parmi lesquels le propriétaire de l'hôtel et l'architecte, se trouvent en détention.