Le président brésilien Lula va rencontrer fin mars en Chine Xi Jinping

Lula, qui a déjà gouverné la première économie d'Amérique du Sud entre 2003 et 2010, montre ainsi sa volonté de rompre l'isolement international du Brésil qui avait marqué le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Dans son discours d'investiture devant le Congrès, il s'était notamment engagé à reprendre "l'intégration sud-américaine" et à renouer avec un dialogue "élevé et actif" avec les États-Unis, l'Europe et la Chine.