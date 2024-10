Le président chinois appelle l'armée à augmenter la préparation à la guerre

M. Xi a fait ces commentaires jeudi alors qu'il visitait une brigade de la Force des Roquettes de l'armée, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

M. Xi a déclaré que l'armée devait "renforcer de manière complète l'entraînement et la préparation à la guerre, (et) s'assurer que les troupes disposent de solides capacités de combat", a rapporté CCTV. Les soldats doivent "améliorer leurs capacités de dissuasion stratégique et de combat", a ajouté M. Xi.