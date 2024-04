Le président chinois Xi Jinping reçoit l'ex-président taïwanais Ma Ying-jeou

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces bien qu'elle n'exerce aucune souveraineté sur ce territoire insulaire de 23 millions d'habitants et ses îles adjacentes.

Ma Ying-jeou, issu du parti Kuomintang - historiquement plus ouvert à un dialogue avec Pékin -, mène une délégation d'une vingtaine d'étudiants taïwanais et s'est rendu lors de sa visite dans des entreprises technologiques, des universités et des lieux historiques de la Chine.

Avant son départ, il a indiqué que son déplacement visait à "diminuer l'hostilité" et créer un climat plus favorable à la "bonne volonté" avec Pékin.

Durant ses deux mandats, Ma Ying-jeou avait oeuvré à l'amélioration des relations entre Pékin et Taipei.