Le président de Taïwan se dit prêt à travailler avec la Chine

M. Lai a fait valoir que son discours d'investiture prononcé lundi rappelait que "la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont des éléments nécessaires à la sécurité et à la prospérité mondiales".

"Je me réjouis également à l'idée de renforcer la compréhension mutuelle et la réconciliation grâce aux échanges et à la coopération avec la Chine (...) et de progresser vers une position de paix et de prospérité commune", a dit M. Lai. "Tout pays faisant des vagues dans le détroit de Taïwan et nuisant à la stabilité régionale ne sera pas accepté par la communauté internationale", a-t-il ajouté.

M. Lai a été investi lundi comme président de Taïwan, sous le regard attentif de Pékin qui considère l'île comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise et l'arrivée au pouvoir des communistes sur le continent en 1949.

La Chine s'est ainsi offusquée du discours d'investiture du nouveau président taïwanais.