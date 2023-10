Le président iranien s'entretient par téléphone avec le prince héritier saoudien

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus d'un millier de personnes ont péri dans les deux camps.

Le président Raïssi s'est déjà entretenu par téléphone séparément avec les chefs des mouvements armés palestiniens Hamas, Ismaïl Haniyeh, et Djihad islamique, Ziad al-Nakhala. L'Iran entretient des relations étroites avec les deux mouvements palestiniens et a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas lancée samedi.

L'Arabie saoudite est aussi considérée comme un allié important des Palestiniens.