Le président nigérian appelle à la fin des manifestations contre la vie chère

Kola Sulaimon

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a appelé dimanche à la fin des manifestations contre la vie chère dans le pays le plus peuplé d'Afrique et à mettre un terme aux "effusions de sang" après qu'au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre, selon Amnesty International.

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi et vendredi contre la "mauvaise gouvernance" et la hausse du coût de la vie au Nigeria qui traverse une grave crise économique, à la suite de réformes mises en place par le président Tinubu, arrivé au pouvoir en mai 2023. L'inflation des denrées alimentaires dépasse les 40% et le prix de l'essence a triplé.