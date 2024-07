Le président Ruto nomme quatre figures de l'opposition dans son "gouvernement élargi"

Le président kényan William Ruto a annoncé mercredi la nomination de quatre figures de l'opposition dans son "gouvernement élargi", composé pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et a donné lieu à des manifestations meurtrières.

Ces quatre personnalités, tous membres du parti de l'opposant historique Raila Odinga (Mouvement démocratique orange, ODM), sont John Mbadi au ministère des Finances, James Opiyo Wandayi, au ministère de l'Energie et du Pétrole, Hassan Ali Joho au ministère des Mines et de l'Economie de la mer, et Wycliffe Oparanya au ministère pour le Développement des coopératives et des PME.