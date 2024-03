M. Sall, qui ne se représentait pas après avoir été élu et réélu en 2012 et 2019, "salue le bon déroulement de l'élection" et "félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant", dit-il sur X. "C'est la victoire de la démocratie sénégalaise", ajoute-t-il.