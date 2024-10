Le président taïwanais met en garde contre les "dégâts catastrophiques" du typhon Krathon qui s'approche de Taïwan

"Krathon a une trajectoire relativement rare, entrant par le sud et sortant par l'est. Nous devons donc être particulièrement vigilants", a-t-il ajouté.

Depuis le début de la journée de mardi, plus de 7.700 personnes ont été évacuées par précaution dans sept villes et comtés, dont Kaoshiung, Hualien (est) et Taitung (sud-est), selon le ministère de l'Intérieur.

Les bureaux et les écoles de six villes et comtés du sud et de l'est de Taïwan sont fermés mardi, tandis que des dizaines de vols internationaux et domestiques ont été annulés.

Près de 40.000 soldats se tiennent prêts à effectuer des missions de secours, a indiqué le ministère de la Défense.

Les garde-côtes ont indiqué qu'un navire barbadien, le "Blue Lagoon", avait pris l'eau, et que ses 19 membres d'équipage attendaient d'être héliportés vers la terre ferme.